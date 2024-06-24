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Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümmü D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Feritpaşa Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitede 4 çocuğuyla yaşayan Ümmü D. (42), ekmek alıp evine döndüğü sırada site girişinde eski sevgilisi A.Y. ile karşılaştı.

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