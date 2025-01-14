Gazze’de ateşkes ve esir değişimi görüşmeleri sürerken, İsrail ordusu hastanelere yönelik baskınlarını sürdürüyor. İsrail güçleri, Kemal Advan Hastanesi’ne baskın düzenleyerek hastane müdürü Dr. Hossam Abu Safiya dahil 240’tan fazla kişiyi gözaltına aldı. Endonezya Hastanesi de kuşatma altına alındı ve içerideki hastalarla sağlık çalışanları ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Gazze'de yaşanan bu gelişmeler, ateşkes sürecinin akıbetini belirsizleştiriyor. Görgü tanıkları, içerideki kişilerin ilaç, gıda ve suya erişimde büyük zorluk yaşadığını söyledi.

Ateşkes görüşmeleri son aşamaya geliyor

Gazze'deki ateşkes ve esir değişimi anlaşması için son hazırlıklar yapılıyor. Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında görüşmeler devam ediyor. Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerde, anlaşmanın son aşamaya geldiğini duyurdu.