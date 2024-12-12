ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, CNBC'ye verdiği röportajda kripto para birimleriyle ilgili oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray’daki görevine resmen başlayacak ve bu süreçte ABD'nin kripto para alanında lider olma hedefini vurguladı. “Kripto ile harika bir şey yapacağız” diyen Trump, Çin ve diğer ülkelerin kripto paraları benimsemesini istemediklerini belirtti ve ABD'nin bu alanda öncü olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yapay zeka ve elektrik üretimi vurgusu

Trump, kripto para birimleri kadar yapay zeka konusunda da büyük adımlar atacaklarını söyledi. ABD'nin yapay zekada ileride olacağına inandığını belirten Trump, bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için büyük miktarda elektrik üretme gerekliliğine de dikkat çekti.

Yatırımcılara müjde: "Pek çok teşvik verilecek"

Amerikalı yatırımcılara seslenen Trump, “Çok güzel günler göreceksiniz. Pek çok teşvik verilecek” ifadelerini kullandı. Trump’ın açıklamaları, kripto para birimi Bitcoin’in fiyatında yükselişe neden oldu. Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin son 24 saatte yüzde 1’e yakın bir değer kazandı ve 102 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.