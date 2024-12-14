Konya-Antalya Karayolu üzerinde, Derebucak ilçesi Gembos Ovası mevkiinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Henüz sürücüleri tespit edilemeyen 07 BCP 747 plakalı hafif ticari araç ile 42 EME 86 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kazada yaşamını yitiren iki kişinin cenazelerini araçtan çıkardı.

İki kişi hayatını kaybetti

Kaza sonucunda Hamdullah Kezben (28) ve Mahmut Duman (31) hayatını kaybederken, yaralanan M.Y. (27) Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.