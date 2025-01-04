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Kazanın ardından güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulunarak soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın meydana geliş sebebini araştırırken sürücülerin dikkatsizlik ve yol şartlarına uygun olmayan hız sebebiyle kazaya karışmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yaralılardan 5’i Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edilirken, 1 kişi Antalya’ya götürüldü. Beyşehir’de tedavi altına alınan 4 yaralı daha sonra Konya’ya sevk edilerek tedavilerine devam edildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Erdal Sönmez (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

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