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Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Alper Çetin görevlendirilirken, AVAR'da Volkan Ahmet Narinç yer alacak.

Galatasaray ve Göztepe'nin karşı karşıya geleceği müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Yardımcı hakem lik görevlerini Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak.

Bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Göztepe karşılaşmasını Alper Akarsu yönetecek. Maçta VAR görevini Alper Çetin üstlenirken, AVAR'da Volkan Ahmet Narinç bulunacak.

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