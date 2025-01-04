Bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Göztepe karşılaşmasını Alper Akarsu yönetecek. Maçta VAR görevini Alper Çetin üstlenirken, AVAR'da Volkan Ahmet Narinç bulunacak.
Hakem kadrosu açıklandı
Galatasaray ve Göztepe'nin karşı karşıya geleceği müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak.
VAR ekibi göreve hazır
Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Alper Çetin görevlendirilirken, AVAR'da Volkan Ahmet Narinç yer alacak.
Kaynak: İHA