Konyaspor ile Adana Demirspor, 27 Nisan 2025’te Süper Lig'de karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifre bilgileri belli oldu.

Konyaspor ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak Konyaspor - Adana Demirspor maçı, futbolseverlerin takibinde. Karşılaşmanın yayın saati ve yayıncı kanalı belli oldu. Maç, Bein Sports 2 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Başlama saati ise 16:00 olarak açıklandı.

Konyaspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, Türksat uydusu, Digiturk ve Kablo TV üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.

Konyaspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta başlayacak?

Konyaspor - Adana Demirspor maçı, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.

Konyaspor-Adana Demirspor maçı nerede oynanacak?

İki takım arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Konya’da bulunan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Konyaspor-Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgileri

Bein Sports 2 Canlı Yayın Detayları:

Kanal: Bein Sports 2

Digiturk Kanal No: 78

Kablo TV Kanal No: 233

Erişim: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın

Bein Sports resmi sitesine ulaşmak için tıklayın.

Maç Konyaspor vs Adana Demirspor Tarih 27 Nisan 2025 Pazar Saat 16:00 Yayıncı Kanal Bein Sports 2 Yayın Şifresi Şifreli Stadyum Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Konya

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