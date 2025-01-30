Konyaspor, 22. haftada Bodrum FK'yi evinde konuk ederken, alt sıralardan kurtulmak için galibiyet arayacak. Bodrum FK ise kritik deplasmanda puan hedefliyor.

Takımların lig performansı

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Konyaspor, sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak. Son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak kötü bir performans sergileyen yeşil-beyazlı ekip, 21 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadelede, ev sahibi ekip, kötü gidişe son verip alt sıralardan kurtulmak ve üst sıralara tırmanmak için galibiyet arayacak.

Bodrum FK ise Konyaspor'un aksine, aynı dönemde 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 16 puanla 16. sırada yer alıyor. Ligdeki düşüşünü durduramayan Bodrum FK, Konyaspor deplasmanında sürpriz bir sonuç almayı ve puan tablosunda nefes almayı hedefliyor.

Konyaspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 31 Ocak 2025

31 Ocak 2025 Saat: 20:00

20:00 Yayın: beIN SPORTS 2

beIN SPORTS 2 Stadyum: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem: Ümit Öztürk