İstanbul’da bulunan ve Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Marmara Forum, 250 milyon Euro karşılığında el değiştiriyor. Mehmet Gezer ve ortaklarının, AVM’yi Artaş Grubu’na devretmek için görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtilirken, anlaşmanın tamamlanması halinde Marmara Forum’un yeni sahibi Artaş Grubu olacak.

Geçtiğimiz yıl, Marmara Forum ve Forum İstanbul'un da içinde bulunduğu 9 büyük AVM için konkordato kararı alınmıştı. Sürecin devamında, mali zorluk yaşayan bu AVM’lerin yüzde 40’ı, LC Waikiki’nin büyük ortağı Küçük Ailesi’ne satılmıştı. Ancak, bu satış işlemlerinin dışında tutulan Marmara Forum’un el değiştirme süreci halen devam ediyor.

Son aşamada 250 milyon Euro’luk satış

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Forum AVM'lerin satışı konusunda Küçük Ailesi ile anlaşan Mehmet Gezer, şimdi de Marmara Forum'un devri için Artaş Grubu ile masada. Görüşmelerde son aşamaya gelinirken, satış bedelinin 250 milyon Euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Satış işlemi tamamlandığında, Artaş Grubu, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden birinin yeni sahibi olacak. AVM’nin geleceğine dair yeni yatırımlar ve dönüşüm projeleri olup olmayacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.