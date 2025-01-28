Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yeni Malatyaspor’da forma giyen genç yetenek Mehmet Güneş, Konyaspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?
Mehmet Güneş Konyaspor'a katıldı
Konyaspor, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güneş’i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun yeşil-beyazlı formaya hoş geldin denilerek, başarılar dilendi.
İmza töreni Konyaspor Müzesi’nde gerçekleşti
Mehmet Güneş’in imza töreni, Konyaspor Müzesi’nde gerçekleştirildi. İdari Menajer Hüseyin Bilgin’in katılımıyla yapılan törende, genç oyuncu sözleşmesini imzalayarak Konyaspor’un yeni oyuncusu oldu.
Kaynak: İHA