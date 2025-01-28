Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yeni Malatyaspor’da forma giyen genç yetenek Mehmet Güneş, Konyaspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Mehmet Güneş Konyaspor'a katıldı

Konyaspor, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güneş’i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun yeşil-beyazlı formaya hoş geldin denilerek, başarılar dilendi.

Konyaspor Genç Yıldız Mehmet Güneş’i Kadrosuna Kattı (1)

İmza töreni Konyaspor Müzesi’nde gerçekleşti

Mehmet Güneş’in imza töreni, Konyaspor Müzesi’nde gerçekleştirildi. İdari Menajer Hüseyin Bilgin’in katılımıyla yapılan törende, genç oyuncu sözleşmesini imzalayarak Konyaspor’un yeni oyuncusu oldu.

Kaynak: İHA