İzmir Barosu, menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu gerekçesiyle 12 yıl sonra tutuklanmasına tepki gösterdi. Baro açıklamasında, “Lütfen bir an önce 1826 yılında İstanbul kale inşaatında başlatılan işçi grevi, 1968 üniversite işgalleri ve 15-16 Haziran 1970 işçi direnişi ile ilgili de soruşturma başlatın” denildi.

İzmir Barosu, menajer Ayşe Barım’ın üzerinden 12 yıl geçtikten sonra Gezi Parkı eylemleri nedeniyle ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme’ iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

Baro’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir toplumun demokratik hak ve özgürlük taleplerinin en güzel dile getirildiği süreç olan Gezi'nin üzerinden 12 sene geçmesinin ardından başlattığınız haksız ve hukuka aykırı soruşturmalar yetersizdir! Lütfen bir an önce 1826 yılında İstanbul kale inşaatında başlatılan işçi grevi, 1968 üniversite işgalleri ve 15-16 Haziran 1970 işçi direnişi ile ilgili de soruşturma başlatın. Ülkemiz yetmezse de 1871 Paris Komünü, 1917 Bolşevik Devrimi ve 1975 Vietnam Savaşı'na soruşturma açabilirsiniz. Nasıl olsa sınır, dur durak yok. Buyurun.”