Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Samsunspor’u konuk etti. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan Samsunspor oldu.

SAMSUNSPOR DEPLASMANDA FARK ATTI

Maça etkili başlayan konuk ekip, 5. dakikada Anthony Musaba’nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından 13. dakikada Cherif Ndiaye sahneye çıkarak farkı ikiye taşıdı. İlk yarı Samsunspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.





KONYASPOR SAMSUNSPOR MAÇINDA İKİNCİ YARIDA DA TEMPO DÜŞMEDİ

Karşılaşmanın ikinci devresine de hızlı başlayan kırmızı-beyazlılar, 57. dakikada Lubomir Satka ile farkı üçe çıkardı. Ev sahibi Konyaspor, 59. dakikada Umut Nayir’in golüyle farkı ikiye indirse de maçta başka gol olmadı.

Mücadele 3-1’lik Samsunspor galibiyetiyle sona erdi.



SAMSUNSPOR PUANINI 20’YE YÜKSELTTİ



Bu önemli galibiyetin ardından Samsunspor puanını 20’ye yükseltti.



Ev sahibi Konyaspor ise 14 puanda kaldı. Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor sahasında Eyüpspor’u konuk edecek.



Konyaspor ise Karagümrük deplasmanına gidecek. Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol’un ofansif kadro tercihi, karşılaşmanın ilk yarısında meyvesini verdi.



Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic’in ikinci yarıda yaptığı değişiklikler sonucu değiştirmeye yetmedi.