n verilerini açıklayacak: Gözler 3 Kasım Pazartesi gününe çevrildi.

KASIM AYI KİRA ZAM ORANI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ev sahipleri ve kiracılar, 2025 Kasım ayı kira artış oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon rakamları, kira zam oranlarının belirlenmesinde temel ölçüt olarak kullanılıyor.

2025 Kasım ayına ait kira artış oranı da Ekim ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla belli olacak. Böylece Kasım ayında yapılacak kira artış oranı resmi olarak netleşmiş olacak.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON TAHMİNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ekonomistlerin tahminlerine göre, bir önceki ay yüzde 33,29 olarak ölçülen yıllık enflasyon oranının Ekim ayında yüzde 33,05 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Bu tahminlere göre, kira zam oranının geçtiğimiz aya kıyasla bir miktar düşüş gösterebileceği öngörülüyor.

ÖNCEKİ DÖNEM KİRA ZAM ORANLARININ ORANI KAÇTI?

TÜİK verilerine göre;

Ekim ayında konut ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %38,36 olarak açıklanmıştı.

konut ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı olarak açıklanmıştı. Eylül ayında ise bu oran %39,62 seviyesindeydi.

Bu veriler, kira artış oranlarının son aylarda kademeli bir şekilde gerilediğini gösteriyor.

KASIM 2025 KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 enflasyon oranlarını 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak.

Bu açıklama ile birlikte Kasım ayı kira artış oranı da kesinleşmiş olacak.

Kira artış oranı, TÜFE’nin (Tüketici Fiyat Endeksi) son 12 aylık ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor.

Gayrimenkul uzmanları, enflasyonun sabit seyretmesi durumunda kira zam oranlarının yıl sonuna kadar %35–%40 aralığında kalabileceğini öngörüyor. Uzmanlara göre, kira artışlarında son çeyrekte dalgalanma beklenmiyor.