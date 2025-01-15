Konyaspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda, tek aday olarak seçime giren Ömer Korkmaz, delegelerin oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Kongreyi kazanan Korkmaz, kulübün mali sorunları ve yönetici bulma konusunda yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek, “Biz buraya yönetici bulamadık. Bu hepimizin ortak değeri. Yönetim kuruluna 4’ten fazla yönetici bulamadık” ifadelerini kullandı.

Ömer Korkmaz yeniden başkan

Konyaspor yönetimi, kulübün devam eden mali sorunları nedeniyle 25 Aralık'ta kongre kararı almıştı. Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da, delegeler tek aday olarak seçime giren Ömer Korkmaz’a güvenerek başkanlık görevini yeniden teslim etti.

Başkan Korkmaz konuşmasında, “27 Kasım 2023 günü sizlerin desteğiyle önemli görevi devraldık. Yönetim kurulu olarak göreve gelir gelmez çalışmalarımıza büyük bir özveriyle başladık. Konyaspor’umuza layık olma adına mücadelemizden asla vazgeçmedik. Daima yanımızda olan kıymetli taraftarlarımıza da bir teşekkürü borç bilirim. Hiçbir zaman Konyaspor'umuzu asla yalnız bırakmadılar. Elbette bir kuvvet ve sinerji oluşturmak sadece yönetim kurulu üyeleriyle olmuyor. Şehrin idarecileri ve dinamiklerinin bir paydaş halinde olması gerekiyor. Biz Konya olarak çok şükür bunu başardığımızı düşünüyorum. Görevimiz boyunca kulübümüze ekonomik açıdan katkı sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirdik. Kulübümüzün sürdürülebilir ekonomisi adına geçtiğimiz sezonun sonunda ulusal birçok firmayla sponsorluk anlaşmaları imzaladık.” dedi.

"Yol arkadaşlarımın hepsinin samimiyetlerinden zerre şüphem yoktur"

Başkan Ömer Korkmaz, konuşmasının devamında yönetici değişikliklerinde yaşadıkları problemleri açıkladı. Korkmaz şöyle dedi: “Bu genel kurulda dört yöneticimizi değiştirebildik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın özverileri takdire şayandır. Bu kararı aldığımızda şöyle bir yola çıktık. Kendini yorgun hisseden, devam etmek istemeyen arkadaşlarımız ayrılsın. Birlikte yol arkadaşlarımın hepsinin samimiyetlerinden zerre şüphem yoktur. Kendileri şöyle teklifte bulundular. Alacaklarımız da var bunların peşine düşmeden sizin yanınızdayız. Bu kez de şöyle bir sorunla karşılaştık. Biz buraya yönetici bulamadık. Bu hepimizin ortak değeri. Yönetim kuruluna 4’ten fazla yönetici bulamadık. Böyle bir sorunla da karşı karşıyayız.”