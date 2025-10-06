Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ve S.S. Balya Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin desteklediği çalıştay hazırlık çalışmaları, Kooperatifçiler Platformu tarafından yürütüldü. 2. Kooperatifçilik Çalıştayına ülkenin değişik yörelerinde kooperatifçilik ile ilgili kooperatifçi, uzman ve akademisyenlerden oluşan kalabalık bir grup kendi imkanlarıyla katıldı. Çalıştayın ana teması 'Kalkınma Odaklı Kooperatifçilik: Tasarımdan Geleceğe Somut Adımlar' olan çalıştayda gerçekleştirilen oturumlarda, forumlarda ve sohbetlerde; kooperatifçiliğin mevcut durumu, sorun alanları ile çözüm önerileri ve vizyon arayışları tartışıldı. Çalıştayın ilk gününde açılış töreni yapılacak. Açılış töreninde, Çalıştay Düzenleme Kurulu adına Gülnur İspir, Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın ve Yusuf Tüfekçi ile kurum temsilcileri açılış konuşmalarını yaptı. Açılış programının ardından Çalıştayın Çerçeve Paneli, 'Kooperatifçilik Türkiye Tarımının-Kırsalının Sorunlarına Çare Olabilir mi' başlığıyla ve Doç. Dr. Devrim Alkaya kolaylaştırıcılığında düzenlendi. Panelde, Avrupa Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Örnek, önceki dönemler KÖY- Koop Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldız, Balıkesir-Balya Belediye ve Balya Kooperatifi Başkanı Orhan Gaga, Kooperatifçilik ve Sosyal Dayanışma Ekonomisi Uzmanı Ayşe Turunç Kankal ve HAYKOOP Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir HAYKOOP Bölge Birliği Başkanı Faruk Özen sunumlarını yaptı. Panelde soru-cevap bölümüne geçmeden önce, İzmir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür kısa bir konuşma yaptı. Ardından katılımcıların görüşlerine yer verilen verilen panel soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

Eş Zamanlı Panel-Forumlar Çalıştayda eş zamanlı dört panel- forum oturumu düzeenlendi. Her panel oturumunda, belirli bir süre içinde çerçeve sunular ile yapıldı ve ardından iki sunu değerlendiricisi tarafından çerçeve sunu değerlendirildi. Panellerin büyük kısmında ise katılımcılar konu hakkındaki deneyim, görüş ve önerilerini paylaştı. interaktif ve etkileşimi yüksek geçen oturumlarda yer alan katılımcıların fikirleri ve görüşleri alındı.

İlk panel oturumu, 'Neden Kooperatifçiliğimiz Gelişmiyor? Kooperatifçiliğin Önünde Engeller Var mı?' başlığıyla düzenlendi. Erdem Ak yürütücülüğünde gerçekleşen panelde Prof. Dr. Bülent Gülçubuk çerçeve sunu yaptı. Çerçeve sununun hemen ardından sunu değerlendiricileri Prof. Dr. Yusuf Kurucu ve Fatih Öztürk hem sunuyu değerlendirdi hem de konu ile ilgili görüş ve deneyimlerini paylaştı. Ardından katılımcılar konu hakkında görüşlerini ve önerilerini dile getirdi. İkinci panel oturumu 'Türkiye İçin Kooperatifçilikte Çözümler ve Yarattığı Etkiler Tartışması' başlığında ve Dr. Hakkı Çetin yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Murat Koçtürk'ün çerçeve sunu yaptığı panelde, Doç. Dr. Ayşe Gönüllü Atakan ve Prof. Dr. Zafer Arman Yalçın sunu değerlendirmelerinde bulundu. Panelin kalan bölümünde ise katılımcılar konu ile ilgili görüş ve deneyimlerini paylaştı. Çalşıtayın üçüncü panel oturumu, 'Kooperatifler Gelişmelere, Değişimlere, Dijitalleşmeye Uyum Sağlayabiliyor mu? Neden- Sonuç Bağlamında Değerlendirme' başlığında ve Hadi Albayram yürütücülünde gerçekleştirildi. Yusuf Tüfekçi'nin çerçeve sunu yaptığı oturumda, Ünal Örnek ve Murat Bayramoğlu, sunu değerlendirmelerinde bulundu. Ardından katılımcılar konu hakkındaki görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı. Dördüncü panel oturumuda ise, 'Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Yoluyla Toplumcu Kooperatifçiliğe Erişebilir miyiz?' başlığıyla ve Prof. Dr. Gülen Özdemir yürütücülüğünde düzenlendi. Doç. Dr. Ayşe Gönüllü Atakan'ın çerçeve sunu yaptığı panelin sunu değerlendiricileri ise Gülnur İspir ve Erdem Ak oldu. Panelin kalan bölümünde ise katılımcılar konu hakkında görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı. İlk günün sonunda, Birinci Günün Değerlendirmesi, 'Neden Güç Birliği Yapamıyoruz? Çıkarılması Gereken Dersler' başlığında ve Prof. Dr. Bülent Gülçubuk ile Prof. Dr. Yaşar Uysal'ın yürütücülüğü ve değerlendiriciliğinde gerçekleştirildi. Çalıştayın ikinci günü 'Ortak ve/veya Özel Konu Forumu' düzenlendi. Avrupa Kooperatifler Birliği Başkanı Giuseppe Guerini'nin video konfrensla katıldığı programda Gıda Mühendisi Cem Köylüoğlu, gıda ve kooperatifçilik ilişkisi kapsamında bir sunum gerçekleştirdi. Çalıştay Düzenleme Kurulu üyeleri Erdem Ak, Gülnur İspir, Yusuf Tüfekçi, Doç. Dr. Ayşe Gönüllü Atakan, Prof. Dr. Zafer Arman Yalçın ve Prof. Dr. Bülent Gülçubuk yürütücülüğünde düzenlenen forumda, kooperatifçilik ve çalıştayın değerlendirmeleri katılımcılar tarafından yapıldı. Forumda ayrıca görüş ve öneriler de katılımcılarla paylaşıldı. Forum sonunda sonraki çalıştayın yeri ve tarihi konusunda öneriler alındı. Düzenlenme Kurulu üyelerinin kısa değerlendirmeleriyle oturumlar sonlandırıldı. Çalıştay, Ayvalık'ta gerçekleştirilen gezi ile sona erdi.