Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için yeni bir indirim kampanyası başlattı. İstanbul ve Antalya çıkışlı biletler bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

THY’den avantajlı KKTC bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, 3 Kasım-25 Aralık tarihleri arasında, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri için KKTC uçuşlarında özel bir kampanya düzenledi.

Kampanya detayları

Başlangıç fiyatı: Bin TL

Uçuş çıkış noktaları: İstanbul ve Antalya

Kampanya satın alma süresi: 9 Ekim’e kadar

Uygulama tarihleri: 3 Kasım – 25 Aralık

Yolcular, kampanya kapsamında uygun fiyatlarla biletlerini THY’nin resmi internet sitesinden temin edebilir.

Rezervasyon ve bilgi

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve rezervasyon işlemleri, THY’nin resmi web sitesi

üzerinden yapılabiliyor.