Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için yeni bir indirim kampanyası başlattı. İstanbul ve Antalya çıkışlı biletler bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
THY’den avantajlı KKTC bilet kampanyası
Türk Hava Yolları, 3 Kasım-25 Aralık tarihleri arasında, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri için KKTC uçuşlarında özel bir kampanya düzenledi.
Kampanya detayları
Başlangıç fiyatı: Bin TL
Uçuş çıkış noktaları: İstanbul ve Antalya
Kampanya satın alma süresi: 9 Ekim’e kadar
Uygulama tarihleri: 3 Kasım – 25 Aralık
Yolcular, kampanya kapsamında uygun fiyatlarla biletlerini THY’nin resmi internet sitesinden temin edebilir.
Rezervasyon ve bilgi
Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve rezervasyon işlemleri, THY’nin resmi web sitesi
üzerinden yapılabiliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ