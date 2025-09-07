Avustralya’nın Sydney kentinde 57 yaşındaki Mercury Psillakis, Long Reef Plajı’nda sörf yaparken büyük beyaz köpek balığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Bölgedeki plajlar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı, köpek balığı dron ve helikopterle aranıyor.

Saldırı ve ölümlü kaza

Sydney’de sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayan Mercury Psillakis’in yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, Psillakis’in sörf tahtasında oluşan izlerden saldırıyı gerçekleştiren köpek balığının yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda büyük beyaz köpek balığı olduğunu belirledi.

Plajlar kapatıldı

Bölgedeki Long Reef ve Dee Why Plajları, bir sonraki duyuruya kadar halka kapatıldı. Yetkililer, güvenlik önlemleri çerçevesinde sahildeki vatandaşları bilgilendirdi.

Arama çalışmaları sürüyor

Eyalet yetkilileri, köpek balığının tespit edilmesi için helikopterler ve dronlar ile arama çalışmalarına başladı. Bölge sakinleri ve sörfçüler, uyarılar doğrultusunda denizden uzak durmaları için bilgilendirildi.