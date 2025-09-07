Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk ders günü öncesinde ulaşımda yoğunluk yaşanmaması için tedbirler aldı. Öğrencilerin ve vatandaşların güvenli, konforlu şekilde okullarına ve işlerine ulaşmaları için toplu taşıma düzenlemeleri yapılırken, yaya geçitleri yenilenerek güvenlik artırıldı.

Toplu taşıma seferleri artırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak 271 bin 21 öğrenci için ulaşım planlamalarını tamamladı. Toplu taşıma hizmeti veren araçların sefer sıklığı, okul saatlerine göre yeniden düzenlendi. Duraklarda oluşabilecek yoğunluklara karşı ekipler yönlendirmeler yapacak.

Denetimler sıklaştırıldı

Trafik zabıta ekipleri, özellikle okul çevreleri ve otobüs duraklarında denetimlerini artırarak öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamasını hedefliyor. Ekipler, ulaşımda düzenin sağlanması için sahada sürekli kontrol gerçekleştirecek.

Yaya güvenliği için geçitler yenilendi

Oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak, başta okul çevreleri olmak üzere kent genelinde yaya geçitleri yeniden boyandı. Canlı renklere kavuşan geçitlerle sürücülerin dikkati artırılırken, öğrencilerin ve yayaların güvenliği ön plana çıkarıldı.