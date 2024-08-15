Türkiye'de köprü geçiş ücretlerine bugün itibarıyla zam yapıldı. Osmangazi, Çanakkale, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri için yeni geçiş ücretleri açıklandı. Zam oranları, vatandaşların bütçesini önemli ölçüde etkileyecek düzeyde.

Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücreti 399 TL'den 555 TL'ye yükseltildi. Bu artış, köprüyü kullanan sürücüler için ciddi bir maliyet artışı anlamına geliyor.

Çanakkale 1915 Köprüsü için de geçiş ücreti 419 TL'den 585 TL'ye çıkarıldı. Türkiye'nin en yeni köprülerinden biri olan Çanakkale Köprüsü, zamlı fiyatlarla sürücülere hizmet verecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM

İstanbul'un en yoğun iki köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde geçiş ücretleri 24 TL'den 33 TL'ye yükseltildi. Bu zam, İstanbul'da köprüleri düzenli olarak kullanan sürücüler için önemli bir masraf artışı getirecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 49 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı. İstanbul Boğazı'nın üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, özellikle ağır vasıtalar tarafından tercih ediliyor