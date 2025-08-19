

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürüttüğü Buca Metrosu’nda tünel kazıları önemli bir aşamaya ulaştı. Başkan Dr. Cemil Tugay, göreve geldiğinde yüzde 2 seviyesinde olan tünel kazılarının bugün yüzde 77’ye ulaştığını açıkladı. Üçyol İstasyonu’ndan başlayan TBM makinesi Şirinyer İstasyonu’nda ışığı görerek hattın kesintisiz bağlantısını sağladı. Toplam 19 bin 500 metrelik tünel kazısının 15 bin 360 metresi tamamlandı.

Başkan Tugay çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Dr. Cemil Tugay, metro inşaatında önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirterek çalışmaları yerinde inceledi. Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Genel Sekreter Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcıları ve projede görev alan mühendisler eşlik etti.

Buca Metrosu Gaziemir’e uzatılıyor

Projenin Gaziemir etabı hakkında bilgi veren Başkan Tugay, Çamlıkule’den sonra Fuar İzmir’e kadar hattın üç yeni durak ile uzatılacağını belirtti. Bu uzatma ile hat uzunluğu 17,5 kilometreye, istasyon sayısı ise 13’e çıkacak. TBM makineleri, Fuar İzmir’den Çamlıkule’ye doğru kazı çalışmalarına devam edecek.

Körfez altı bağlantısı planlanıyor

Tugay, hattın İzmir Körfezi altından Üçyol’dan Mavişehir’e uzatılması durumunda yolcuların Mavişehir’den 20 dakikada Fuar İzmir’e veya 10–15 dakikada Buca’ya ulaşabileceğini söyledi. Bu bağlantının hayata geçmesiyle Buca Metrosu, İzmir tarihinin en büyük ulaşım projelerinden biri hâline gelecek.

Tünel kazıları ve istasyonlar tamamlanıyor

Bugüne kadar Buca Koop İstasyonu ile Buca Belediyesi İstasyonu arasındaki tünel çalışmaları tamamlandı. General Asım Gündüz, Zafertepe ve Üçyol istasyonları birbirine bağlandı. İki TBM makinesi Buca Belediyesi yönünden Şirinyer’e doğru kazı çalışmalarına devam ediyor.

Buca Metrosu’nun diğer entegrasyonları

Buca Metrosu, Üçyol’da Narlıdere-Bornova Evka 3 metro hattı ile, Şirinyer’de ise İZBAN hattı ile entegre olacak. Hattın tamamlanmasıyla tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek ve İzmir’in toplu taşıma kapasitesi önemli ölçüde artacak.