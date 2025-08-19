Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 4. toplantısı öncesinde TBMM çevresinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz renkli Toros marka bir araç alev aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yangının psikolojik rahatsızlığı bulunan bir şahıs tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre olayla bağlantılı olarak bir kişi gözaltına alındı.

Olayın Detayları

19 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen araç yangını, TBMM’ye yakın bir noktada, İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangını Mersin’de ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı bulunan M.E.F. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirtildi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komisyon Toplantısı Etkilenmedi

Yangın, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dördüncü toplantısının iki oturum halinde yapılacağı saatler öncesinde meydana geldi. Yetkililer, toplantının planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi.

Olay, TBMM çevresinde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyarken, yetkililer vatandaşları sakin olmaya ve güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı.