Urla Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ilk oturumunda, AKP Meclis Üyesi'nin Körfez'deki balık ölümlerinin sebebini İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ihmali olarak göstermesi üzerine, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'dan sert bir tepki geldi. Başkan Balkan, balık ölümlerinin nedeninin yalnızca İzmir'de değil, Yunanistan kıyılarında da yaşandığını vurgulayarak, bu durumu deniz suyu sıcaklığındaki artış ve plankton ölümleri ile ilişkilendirdi.

İklim Krizi ve Oksijen Düşüşü

Başkan Balkan, yaptığı açıklamada, "Deniz suyundaki sıcaklık artışı ve buna bağlı olarak oksijen seviyesindeki düşüş, balık ölümlerinin ana sebebidir," ifadelerini kullandı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sürece yönelik çözüm odaklı adımlar attığını dile getirerek, Tugay'ın programlı bir ziyaret nedeniyle yurt dışında olduğunu ve ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüşmek üzere Ankara'ya gittiğini belirtti.

Bilimsel Verilerle Desteklenen Açıklamalar

"Bu doğaüstü olay sadece Türkiye'de değil, Yunanistan sınırlarında da görülmektedir," diyen Balkan, Çiğli Arıtma Tesisi'nin ve Gediz Nehri'nin balık ölümlerine sebep olmadığına dair bilimsel verilerin bulunduğunu ifade etti. Başkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kanal projeleri konusunda destek beklediklerini ekledi.

Birlikte Mücadele Vurgusu

Uzun yıllar Körfez'de akademik çalışmalar yapan Urla Belediyesi Başkan Vekili Prof. Dr. Mesut Önen’in konuyla ilgili açıklama yapmasını isteyen Balkan, Önen’in AKP Meclis Üyeleri ile birlikte Ankara’da gerekli temasların yapılması yönündeki çağrısını destekledi. Balkan, "Urla’yı korumak için hep birlikte mücadele edebiliriz," diyerek, iklim krizinin küresel boyutta bir sorun olduğunu belirtti.