2 Ekim 1992'de, TCG Muavenet muhribi, Ege Denizi’nde gerçekleştirilen NATO Kararlılık Tatbikatı’92 sırasında Amerikan uçak gemisi USS Saratoga tarafından vuruldu. Olay, Türk Deniz Kuvvetleri için unutulmaz bir trajedi olarak tarihe geçti. TCG Muavenet, 1972 yılında Türkiye tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nden satın alındı ve Kıbrıs Barış Harekatı da dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 30 yıl boyunca hizmet etti.

Facia detayları

Tatbikatın gerçekleştiği gece, TCG Muavenet, 300 personeliyle "yeşil periyot"ta bulunuyordu. İki adet Sea Sparrow füzesi gemiye isabet etti. Olay sonucunda, TCG Muavenet’in komutanı Yarbay Levent Kudret Güngör, Teğmen Alper Tunga Akan, Astsubay Çavuş Serkan Aktepe, İkmal Çavuşu Mustafa Kılıç ve Er Recep Atak olmak üzere toplam 5 asker şehit oldu; 22 kişi ise yaralandı. Amerika, olayı kaza olarak sınıflandırdı.

Soru işaretleri

Olayın ardından birçok soru gündeme geldi:

USS Saratoga’nın yeni senaryoda TCG Muavenet’ten 50 mil uzakta olması gerekiyordu. Neden bu kadar yakınlaştı?

NATO tatbikatında gerçek silahların kullanılmaması gerekiyordu; Sea Sparrow'lar neden ateşlendi?

Sea Sparrow’lar, hava hedeflerine yönelik tasarlanmıştı; neden ilk defa deniz hedefine yöneltildi?

Füze ateşlenmeden önce hedef tanımlaması ve dost-düşman ayrımı yapılması gerekiyordu; neden bu süreç doğru işletilmedi?

Uzmanlar, TCG Muavenet'in köprü üstü ve savaş harekat merkezinin hedef alınmasının, olayın kaza olmadığı ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor.

Resmi raporlar

Olayla ilgili hazırlanan rapor, tatbikatta yer alan her detayın incelendiğini ortaya koyuyor. 11 Kasım 1992'de hazırlanan raporda, olayın nedenleri ve sonuçları detaylı bir şekilde anlatılmakta, TCG Muavenet’in hasar durumu, kayıplar ve yaralanmalar da belgelenmektedir.

Bu trajik olay, Türk Deniz Kuvvetleri'nin tarihinde derin bir iz bıraktı ve TCG Muavenet, anılarda yaşamaya devam ediyor. 30 yıl sonra, bu olayın getirdiği sorular hala yanıt bekliyor.

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