Ödemiş Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle başlattığı budama çalışmalarında elde edilen odunların bir kısmını ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak, diğer kısmını ise peyzaj malzemesi olarak değerlendirmeye başladı. Budama sezonuyla birlikte ilçenin farklı bölgelerinde sürdürülen çalışmalar, hem sosyal yardım hem de çevre koruma açısından büyük önem taşıyor.

Ağaçların sağlığı ve estetik için budama

Ödemiş Belediyesi, budama mevsiminin başlamasıyla kent genelinde ağaçların bakımını hızlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sokak ağaçlarının sağlıklı kalması, binaların yeterli hava alması ve estetik bir görüntüye kavuşması amacıyla hem derin budama hem de yatay budama uygulamaları gerçekleştiriyor. Derin budama sokak aralarında, yatay budama ise geniş park alanlarında yapılıyor. Bu çalışmalar, hem şehir estetiğini geliştirmeyi hem de kent içindeki yeşil alanları daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Yakacak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Budama çalışmaları sonucunda elde edilen odunlar, Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtılıyor. Soğuk kış günlerinde bu yardımla dar gelirli ailelere destek sağlanırken, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ediliyor.

Doğaya geri dönüş

Budama çalışmalarından çıkan ince dallar ve yapraklar ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bünyesindeki “Dal Öğütme Makinası” ile organik dolgu maddesine dönüştürülüyor. Bu dolgu maddesi, yeşil alanlarda peyzaj çalışmaları için kullanılacak ve toprağın verimliliğini artıracak. Ödemiş Belediyesi, "Sıfır Atık" prensibi doğrultusunda, doğadan aldığı kaynakları tekrar doğaya kazandırmayı sürdürüyor.