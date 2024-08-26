İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Egemenlik Evi Çetin Emeç Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Körfez’i kirleten unsurlar detaylı bir şekilde ele alınarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Oksijen seviyesi tehlikeli boyutta düşük

Başkan Tugay, basın mensuplarının Körfez’den balık tutulup tutulmaması yönündeki sorularına yanıt verdi. Oksijen ölçümlerinde sudaki oksijen seviyesinin çok düşük olduğunun saptandığını belirten Tugay, balık ölümlerinin bu duruma bağlı olduğunu vurguladı. “Mikro alglerin bazıları toksinler salgılayabiliyor. Bu da ölümlere katkıda bulunmuş olabilir. Bu nedenle, özellikle iç Körfez bölgesinde balık tutulmasını doğru bulmuyorum,” ifadelerini kullandı.

Balık tutulmamasını tavsiye ediyorum

Daha önce alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının da zaten bu durumu yasakladığını hatırlatan Tugay, “Körfez’de bilinenin ötesinde toksidite veya insan sağlığı ile ilgili mikrop türü bulunmamakla birlikte, ileride bunlarla karşılaşma olasılığımız var. Gerekenin bir an önce yapılması gerekiyor. Havadan ve denizden kaynaklanacak tehlikeler için her ihtimale karşı balık tutulmamasını tavsiye ediyorum,” dedi.

Balık ölümleri için çözüm önerileri gündemde

Tugay’ın açıklamaları, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevresel sorunların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan, önümüzdeki süreçte bu tür sorunların önlenmesi adına atılacak adımların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. İzmir’in sağlık ve çevre güvenliği için bu durumun üzerinde daha fazla durulması gerektiğini belirtti.