Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıya ilişkin açıklamasında, “Daha önceki Rus saldırılarının çoğu gibi, bu saldırı da kritik sivil altyapıyı hedef alarak aynı derecede sinsice gerçekleştirilmiştir. Enerji sektörü önemli ölçüde zarar gördü, ancak elektrik kesintilerinden etkilenen her bölgede restorasyon çalışmaları halihazırda devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Saldırılar 15 farklı bölgeye düzenlendi

Podolyak ise saldırıların ülkenin 15 farklı bölgesinde düzenlendiğini belirterek, “Rusya'dan bir başka büyük füze ve insansız hava aracı saldırısı. Ukrayna'nın 15 bölgesi aynı anda hedef alındı. Enerjiye, sivil nesnelere. Kayıtsız şartsız soykırım niyetiyle. Eğer birileri hala kolektif varlık ‘Putin’ ile konuşmaya istekliyse, bu tür saldırıların uluslararası hukukta kabul edilebilir olduğu ve cezasız kalabileceği anlamına gelir” dedi.