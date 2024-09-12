Korkuluklardan Atlayan Kişi Otomobilin Çarpmasıyla Can Verdi

Avcılar’da gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, demir korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki Aganazar K., hızla seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı.

Şahitlerin anlattıkları

Avcılar Doğan Araslı Bulvarı’nda saat 01.00 sıralarında yaşanan kazada, Türkmenistan uyruklu Aganazar K., karşıya geçmek için demir korkuluklardan atladı. O sırada hızla gelen bir otomobil, K.’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen talihsiz adam, olay yerinde can verdi. Çevredeki vatandaşlar olayı gördü ve hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Sürücü kaçtı, polis ekipleri peşinde

Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı ve olay yeri inceleme çalışmaları başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

Olay yeri inceleme ve adli süreç

Olay yeri inceleme ekipleri, kaza mahallinde uzun süre çalışmalarını sürdürdü. K.’in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazanın kesin nedeni ve sürücünün kaçış yönü araştırılırken, polis ekipleri kaçan şoförü yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Kazanın ardından bölgede toplanan vatandaşlar, demir korkulukların bulunduğu yerin daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.