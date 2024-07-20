İZMİR (AA) - HÜSEYİN BAĞIŞ - Ege Bölgesi'nde sıcak yaz aylarında serinlemek için tercih edilen koruk (olgunlaşmamış üzüm) suyu, İzmir'in Tire ilçesinde dondurmaya dönüştü.



Antioksidan ve bitkisel fenolikler açısından zengin bir vitamin kaynağı olan koruk, yaz aylarında serinlemek için yapılan şerbetin yanı sıra dondurma olarak da tüketiliyor.

Ege mutfağında sık kullanılan koruk, sindirim sistemi başta olmak üzere cilt hastalıkları ve kronik rahatsızlıkların tedavisinde de öneriliyor.

10 yaşında pastanede çalışan amcasının kendisini de işe götürmesiyle mesleğe başlayan 78 yaşındaki Ayhan Toran, 1968 yılında Tire'de açtığı iş yerinde 56 yıldır dondurma, tatlı, kuru ve yaş pasta yapıyor.

Toran, AA muhabirine, kokulu meyvelerin hemen hepsinden dondurma yaptığını ama özellikle acıbadem, incir, ceviz, damla sakızı, kayısı, portakal, erik, karadut ve koruk suyunun yoğun tüketildiğini anlattı.

Koruğu Tire'deki Salı Pazarı'nda tezgah açan köylülerden aldığını belirten Toran, "Koruk, yalnızca bu mevsimde oluyor. Yaklaşık bir ay kadar sürüyor. Ondan sonra tatlanıp üzüm oluyor zaten. Erimeye başlayınca olmaz, ekşisi gider. Ekşi tadıyla güzel oluyor." dedi.

Koruğun ekşi tadını müşterilerinin sevdiğini dile getiren Toran, "Şimdi mevsimi olan koruk suyundan dondurma yapıyorum. Önce koruğu tanelere ayırıyorum. Sonra küçük parçalara ayırıp suyunu süzüyorum, hazırladığım suyu dondurma karışımına ekliyorum. Koruk, hafif ekşili oluyor. Yumuşak ekşili dondurma da yaz aylarında serinletici bir lezzet olarak tercih ediliyor. Yaz aylarında müşteri ekşili aromalar istiyor. Çok beğendiler artık arar hale geldiler." diye konuştu.

Toran, doğal dondurmanın yapımına ilişkin de şunları kaydetti:

"Keçi sütü, doğal salep ve toz şeker. Doğal dondurmanın kaidesi bu. Bir de tabii damla sakızını unutmayacaksın. Süt kaynadıktan sonra damla sakızını ekleyeceksin. O olmadan olmaz. Her dondurmaya damla sakızı ekliyorum, güzel bir lezzet veriyor. Kullandığın meyvelerin en güzelini dondurmana katacaksın, güzel meyvelerden yapacaksın. Meyvenin parası önemli değil, yeter ki güzel, temiz olsun. Dondurmadan yiyen o meyveden vitamin alsın, yararlansın. Meyve güzel bir şey, insanları serin tutar, besleyici olur."

Toran, aromalı her meyvenin dondurmasını yaptığını vurgulayarak, "Yeşil erikten de dondurma yaptım o da çok beğenildi. Deli erik var, sirke gibi ekşi o güzel oluyor. Sütle karıştığı zaman tatlı bir ekşiliği oluyor." diye konuştu.

Koruk mevsiminin kısa sürmesi nedeniyle suyunu derin dondurucuda muhafaza ederek depoladığını ifade eden Toran, bu sayede yaz kış istediği aromada dondurma yapabildiğini sözlerine ekledi.