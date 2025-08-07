Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), sanayi 4.0 dönüşüm sürecine katkı sunacak yeni bir teknoloji yatırımına imza atıyor. Sanayi bölgesindeki firmaların dijital altyapı ihtiyacını karşılayacak Veri Merkezi projesi için hazırlıklar tamamlandı. Avrupa Birliği mali destek programına yapılan başvurunun kabul edilmesiyle birlikte yatırımın önemli bir bölümü hibe kaynaklarla gerçekleştirilecek.

Teknolojiye Erişim Kolaylaşacak, Maliyetler Düşecek

KOSBİ yönetiminden yapılan açıklamada, yeni veri merkezinin yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanarak hizmete alınacağı belirtildi. Bu yatırımla birlikte bölgede:

Bilgi işlem sermaye giderleri ciddi oranda düşecek,

İleri teknolojilere (Bulut Bilişim, IoT vb.) erişim daha uygun maliyetle mümkün olacak,

Hızlı ve kesintisiz internet altyapısı daha ucuza sağlanacak,

SCADA, MOBESE, OSOS, Yangın İhbar Sistemleri gibi ağlara abonelik ücretleri ödenmeden erişim sağlanacak,

Nitelikli personel ihtiyacı azalacak,

KOSBİ'nin bölgesel dijital prestiji önemli ölçüde artacak.

“Geleceğin İhtiyaçları İçin Planlandı”

KOSBİ yönetimi, yeni veri merkeziyle yalnızca bugünkü değil, gelecekteki ihtiyaçları da karşılayacak modern ve ölçeklenebilir bir altyapı kurulduğuna dikkat çekti. Proje kapsamında ayrıca veri merkezi üzerinden verilecek ek hizmetlerle firmaların dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Yönetimden yapılan açıklamada, “Dijitalleşme artık bir tercih değil, zorunluluktur. Biz de KOSBİ olarak bu farkındalıkla hareket ediyor, sanayicimize çağın gerekliliklerine uygun altyapılar sunmaya devam ediyoruz” denildi.