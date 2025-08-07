Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve sigara üretimine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Söke ilçesinde büyük bir operasyona imza attı. Yapılan baskında, yüklü miktarda doldurulmuş ve boş makaronun yanı sıra kıyılmış tütün ve üretim makineleri ele geçirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Yenikent Mahallesi’nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada;

60 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron,

95 bin adet sahte bandrollü ya da bandrolsüz boş makaron,

10 kilogram açık kıyılmış tütün,

50 adet kesilmiş bandrol ve

3 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında C.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem başlatılan şüphelinin, kırsal alanda kurduğu düzende kaçak sigara üretimi yaptığı değerlendiriliyor.