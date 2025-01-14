Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme destek programlarıyla KOBİ'lere 20 milyon liraya kadar finansal destek sunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı"nda yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmelerini, inovasyon odaklı çözümler üretmelerini ve ölçek büyütme yatırımlarını destekleyeceklerini belirtti.

Küresel rekabetçilik destek programı

Bu programla, işletmelerin küresel pazarlarda daha dayanıklı ve rekabetçi hale gelmesi hedefleniyor. Yenilikçi ürün geliştirme, üretim süreçlerini optimize etme, tedarik zinciri yönetimini güçlendirme gibi alanlarda projelere destek verilecek. İşletme başına kredi alt limiti 5 milyon, üst limiti ise 50 milyon lira olarak belirlenmiş. Krediler 36 ay vadeli olacak. Başvurular için işletmelerin limitet ya da anonim şirket statüsünde olması gerekiyor.

Kapasite geliştirme destek programı

Bu programla KOBİ'lerin verimliliği, dayanıklılığı ve üretim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Kredi alt limiti 1 milyon lira, üst limiti ise 20 milyon lira olarak belirlenen destek, işletmelere makine, teçhizat, yazılım ve personel giderleri gibi alanlarda geri ödemesiz destek sağlıyor. Başvurular 28 Şubat 2025'e kadar yapılabilecek.