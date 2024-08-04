İzmir Ticaret Odası ile KOSGEB, teknoloji üretimine katkıda bulunmak üzere iş dünyasıyla bir araya geldi. KOSGEB’in Teknoyatırım Destek Programı’nın detaylarının paylaşıldığı toplantıda, teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi ve firmalara finansal destek sağlanması konuları ele alındı.

İzmir Ticaret Odası, KOSGEB ile iş dünyası temsilcilerini buluşturdu ve Teknoyatırım Destek Programı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı KOBİ Uzmanı Zehra Tülin Yücel detaylı bir sunum yaptı. Toplantıya ayrıca Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da katıldı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, KOSGEB tarafından verilen desteklerin teknoloji üretmek isteyen firmalar için büyük önem taşıdığını belirtti. Tutan, “KOSGEB, ülkemiz ekonomisinin ihracat, üretim ve istihdamına ciddi katkılar sağlayan KOBİ’lerimize önemli destekler sunuyor. Bu desteklerin üyelerimiz için daha erişilebilir hale gelmesi amacıyla sürekli olarak iş birliği yapıyoruz” dedi.

Teknoyatırım destek programı

KOSGEB’in Teknoyatırım Destek Programı, iki ana destek alternatifi sunuyor. Birincisi, Teknoparklar, Ar-Ge Merkezleri ve TEKMER’lerde geliştirilen, patent ya da Teknolojik Ürün Deneyim Belgesine sahip Ar-Ge ve yenilik projelerinin ticarileştirilmesi hedefleniyor. İkincisi ise, orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin ticarileştirilmesine ve yatırımlara dönüşmesine odaklanıyor. Tutan, “Uluslararası rekabetin arttığı günümüzde, teknoloji üretmek isteyen firmalar için bu destekler adeta bir can suyu niteliğindedir” şeklinde konuştu.

Toplantıda, KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı KOBİ Uzmanı Zehra Tülin Yücel, Teknoyatırım Destek Programı kapsamında sağlanan destekleri açıkladı. Yücel, toplamda 307 işletmeye destek sağlandığını ve 219 işletmeye yaklaşık 454,8 milyon TL destek ödendiğini belirtti. Sunumun ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

KOSGEB katkıları

KOSGEB’in sağladığı destekler, teknoloji alanında yatırım yapan firmaların rekabet gücünü artırmayı ve ekonomik katkı sağlamak amacıyla yürütülen önemli bir program olarak öne çıkıyor. İzmir Ticaret Odası ve KOSGEB iş birliği, teknoloji yatırımlarını teşvik etmek ve KOBİ’lere finansal destek sunmak açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.