Yalova’da gerçekleşen büyük çaplı dolandırıcılık olayında, A.K. isimli bir şahsın banka hesabından internet bankacılığı kullanılarak 6,6 milyon lira başka hesaplara aktarıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda zanlıyı yakalayarak adalete teslim etti.

Olayın ayrıntıları

A.K.’nin banka hesabındaki 6,6 milyon lira, bilgisi dışında internet bankacılığı aracılığıyla farklı hesaplara transfer edildi. Şüpheli işlemleri fark eden mağdur, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştiren kişinin A.Ş.I. olduğu tespit edildi. Zanlı, "nitelikli dolandırıcılık" ve "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından A.Ş.I., adli mercilere sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.