Karaman'da yaşayan 46 yaşındaki makine mühendisi Ali Rıza Aksoy, gıda ve ambalaj sektöründe 17 yıllık deneyimini kendi işine dönüştürerek, endüstriyel kek tavaları üreten bir işletme kurdu. Devletten aldığı desteklerle işini büyüten Aksoy, 2020 yılında yurt dışına açıldı ve ihracat yaptığı ülke sayısını artırmayı hedefliyor.

Sektörün ihtiyacını gördü, kendi işini kurdu

Makine mühendisi Ali Rıza Aksoy, gıda ve ambalaj sektöründe 17 yıl boyunca farklı firmalarda çalıştıktan sonra kendi işini kurma kararı aldı. Aksoy, KOSGEB'den aldığı destek ve kendi birikimiyle 7 yıl önce Karaman’da endüstriyel kek tavaları üreten bir işletme açtı. Başlangıçta 300 metrekarelik alanda 4 çalışanla faaliyete başlayan işletmesi, bugün 4000 metrekarelik alana sahip ve 40 kişiye istihdam sağlıyor.

"Marketlerde gördüğünüz unlu mamullerin tamamı, bu tavalarda üretiliyor" diyen Aksoy, sektördeki büyük bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yola çıktığını belirtti. İlk başlarda küçük çaplı bir işletme olarak başlayan Aksoy’un firması, zamanla büyüyerek önemli bir oyuncu haline geldi.

İhracatla büyüyen başarı hikayesi

2020 yılında yurt dışına açılma kararı alan Aksoy, ilk ihracatını Rusya'ya gerçekleştirdi. Bunu Özbekistan, Fas, İran, Irak, Hollanda ve İspanya gibi ülkeler izledi. Bugün, yıllık cironun %35'ini ihracat oluşturuyor. Aksoy, yurt dışından gelen taleplerle birlikte yıl sonuna kadar üretim kapasitesini doldurduklarını belirtti. "Müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler sayesinde ihracat ağımızı genişletiyoruz" dedi.

KOSGEB desteğiyle büyüyen bir girişimcilik öyküsü

Ali Rıza Aksoy, girişimcilere devletten alınan desteklerin önemine değinerek, KOSGEB’in sağladığı maddi desteklerin yanı sıra AR-GE desteğinin iş kurma sürecinde büyük kolaylık sağladığını ifade etti. "Girişimci ruha sahip ve iyi bir fikri olan herkesin ülke ekonomisine katkı sağlaması için kendi işini kurması gerekiyor" diyen Aksoy, devletin girişimcilere sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmenin önemine vurgu yaptı.

"Yurt dışından ithal etmek herkesin kolayına geliyor ama neden biz bunları üretip Türk malını bir marka haline getirmeyelim?" diyen Aksoy, girişimcilik ruhunun ve devlet desteklerinin önemini bir kez daha hatırlattı.