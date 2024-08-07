Aydın Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen bu eğitimlerin son durağı Akçaköy Mahallesi oldu. Eğitimlere, İl Müdür Yardımcısı Ali Rüstem Şanlı, Köşk İlçe Müdürü Bülent Güner, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Çiçek ve Koordinasyon Şube Müdürü Adem Kaplan katıldı.

Tarımda bilinçlenme: Hastalık ve zararlılarla mücadele

Eğitimde, çiftçilere özellikle kestane ve incir hastalık zararlıları, incirde kanlı basra, kuru incirde aflatoksin ve Akdeniz Meyve Sineği gibi konular hakkında detaylı bilgiler verildi. Bu zararlılarla nasıl mücadele edileceği, bitkilerin sağlıklı ve verimli yetiştirilebilmesi için alınması gereken önlemler üzerine kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında ayrıca, çiftçilere yeni destekleme modeli hakkında da bilgilendirme yapıldı.