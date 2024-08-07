Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu’nu yarın, 8 Ağustos 2024 tarihinde, saat 10.30’da Ankara’da düzenleyeceği toplantıda açıklayacak. Merkez Bankası’nın son raporunda, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artırılarak yüzde 38’e çıkarılmıştı. Yeni raporda olası tahminler ve ekonomik değerlendirmeler merakla bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nu yarın saat 10.30’da TCMB İdare Merkezi’nde düzenleyeceği toplantı ile açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlık edeceği toplantıda, yılın ikinci Enflasyon Raporu’nda yapılan güncellemeler ve gelecekteki ekonomik tahminlerle ilgili ayrıntılar paylaşılacak.

Son raporda öne çıkan detaylar

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 36’dan yüzde 38’e yükseltmişti. 2025 ve 2026 yılları için ise enflasyon tahminleri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 olarak belirlenmişti. Bu güncelleme, Türkiye ekonomisinin enflasyonla mücadelede karşılaştığı zorlukları yansıtıyor.

Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olup, TCMB’nin internet sitesi, resmi X (Twitter) ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, rapor açıklamasının ardından gazetecilerin ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Bu açıklamalar, piyasalarda oluşacak olası etkilere dair önemli ipuçları sunacak.

Yeni raporda, Türkiye ekonomisinin genel durumu, enflasyon tahminlerindeki değişiklikler ve Merkez Bankası’nın geleceğe dönük politikaları hakkında detaylı bilgiler sunulacak. Ekonomistler ve piyasa analistleri, TCMB’nin bu raporda vereceği sinyalleri yakından takip ediyor. Özellikle enflasyon tahminlerinde yapılacak olası değişiklikler, ekonomik planlamalar ve mali piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir.