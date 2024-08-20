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Yakalanan M.M., jandarma ekipleri tarafından gerekli adli işlemler için polis merkezine götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından, hükümlü olarak kabul edilen şahıs, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilerek cezasının infazına başlandı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla düzenlediği operasyonlar kapsamında önemli bir başarı elde etti. 18 Ağustos 2024 tarihinde, Köşk ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, kasten öldürme suçundan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. isimli şahıs yakalandı.

Aydın’ın Köşk ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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