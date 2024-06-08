Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından gerçekleştirilen eğitimler, Akçaköy, Başçayır, Beyköy ve Ilıdağ ilkokul ve ortaokullarında toplam 41 öğretmen ve 292 öğrenciyi kapsadı.

Eğitimlerde, öğrencilere ve öğretmenlere trafik güvenliği hakkında geniş kapsamlı bilgiler verildi. Öncelikle yaya eğitimi ve genel trafik kuralları üzerinde durulurken, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, motosiklet ve skuter gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın hayati önemi, trafikte görünürlük ve yaya ve okul geçitlerinde doğru davranış şekilleri gibi konular ele alındı.

Jandarma ekipleri, trafikte güvenliğin sağlanması için dikkat edilmesi gereken kuralları anlatırken, öğrencilerin konulara aktif katılımı ve sorularıyla eğitim daha verimli hale geldi. Eğitimlerin ardından öğrencilere trafik kurallarını pekiştirmek amacıyla hikaye kitapları hediye edildi.