Polis ekiplerinin çilingir yardımıyla girdikleri evin çöplerle dolu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komşuların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti

Olay, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Dikilitaş Mahallesi'ndeki Hamidiye Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında yaşandı. Apartmanda yaşayan komşular, Bülent Tanrıgüzey’in evinden uzun süredir yayılan kötü kokular nedeniyle rahatsızlık yaşadı. Komşular, Tanrıgüzey'e ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve evin içinde Tanrıgüzey'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Ev çöp yığını halinde bulundu

Polis ekiplerinin daireye girmesiyle evin tamamının çöplerle dolu olduğu görüldü. Savcılık ve polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Tanrıgüzey'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Evdeki çöplerin temizlenmesi ve hijyen sağlanması için belediye ekipleri harekete geçti. Dairenin kısa sürede temizlenerek ilaçlanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.