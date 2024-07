Kariyerinde yürüdüğü eşsiz yolu, karakteristik sesi ve imajıyla öne çıkan Sharon Kovacs, Black Label Events'in katkılarıyla Türkiye turnesine hazırlanıyor. 17 Aralık’ta İzmir, 18 Aralık’ta Ankara ve 20 Aralık’ta İstanbul’da sahne alacak olan Kovacs, hayranlarına muhteşem bir müzikal deneyim sunacak.İSTANBUL (İGFA) - Kovacs, 2014 yılında yayımladığı "My Love" şarkısıyla büyük ilgi topladı ve müziğin karanlık, duygulu yüzünü caz pop ve indie etkileriyle harmanladı. Derin vokaliyle Amy Winehouse ve Adele ile kıyaslanan Kovacs, 2015 yılında çıkardığı "Shades of Black" albümüyle Avrupa’da en önemli sanatçılar arasında adından söz ettirdi. Bu albüm, "Diggin" ve "50 Shades of Black" gibi hit şarkılarla dinleyicilerde derin izler bıraktı.

O zamandan beri Kovacs, büyüleyici canlı performansları ve çağrıştırıcı şarkı yazımı ile özel bir hayran kitlesi oluşturarak müzik yayınlamaya ve uluslararası arenada performans sergilemeye devam etti. Müziğinde sıklıkla aşk, özlem ve kişisel iç gözlem temalarını güçlü vokalleriyle birleştirdi.

Sharon Kovacs’ın Türkiye turnesi, sanatçının müzikal yeteneğini ve eşsiz sahne performansını deneyimleme fırsatı sunuyor. Canlı performansları, güçlü vokali ve sahnedeki enerjisi ile birleşerek Türkiye'deki geniş hayran kitlesine derin ve unutulmaz anlar yaşatacak.

Caz pop ve karanlık indie etkilerini barındıran duygulu ve blues dolu sesiyle tanınan Kovacs, 17 Aralık'ta İzmir Hangout PSM, 18 Aralık'ta Ankara Jolly Joker ve 20 Aralık'ta İstanbul IF Performance Hall Beşiktaş sahnelerinde sevenleriyle buluşacak.