Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Yaylapınar Mahallesi'nde bulunan ilk ve ortaokul öğrencileri, Yerli Malı Haftası Kutlama Programı'na ev sahipliği yaparak gönülleri fethetti.
Etkinliğe katılanlar adeta çocukluklarına döndü.
Etkinliği hazırlayan öğrenciler, evlerinden getirdikleri tarihi objelerin yanı sıra yerel kültürü yansıtan yiyecek ve içeceklerle misafirlerini adeta geçmişte yolculuğa götürürken, Kaymakam Kan ve protokol üyeleri öğrencilere tam not verdi.
Etkinlikte öğrenciler yerli malı kullanımının önemine vurgu yapan gösteriler sundu ve hazırladıkları ürünleri tanıttılar.
Kaynak: İHA