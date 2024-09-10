Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın eğitim öğretim yılının ilk gününde yaptığı konuşma, tepkilere neden oldu. Köybaşı'nın konuşmasında, tarihimizdeki kahramanlıkları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesini göz ardı ederek kendi partilerinin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşlarını yok saydığı iddia edildi.

Atatürk'ün mücadelesi göz ardı edildi

Köybaşı'nın ifadeleri, Atatürk ve mücadele arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıklarını küçümsemek olarak değerlendirildi. Konuşmada, Türk milletinin ve şehitlerin hatıralarının yok sayılması, eleştirildi. AK Parti'den yapılan açıklamada, Köybaşı'nın tarihi inkâr ederek millî eğitim müfredatına yüklenmesinin, suni bir gündem oluşturma çabası olduğu vurgulandı.

Tarihi bilmeden geleceğe yürünmez

Açıklamada, "Mazisini bilmeyen atiye nasıl yürüsün?" ifadesiyle tarihi bilmenin ve doğru anımsamanın önemine dikkat çekildi. Ayrıca, Kurtuluş Savaşı'nda canlarını veren Gazzeli kardeşler ve Mehmetçiklerin hatıralarının yok sayılması, eleştirildi.

Egemenlik ve bağımsızlık vurgusu

AK Parti'nin açıklamasında, devletin egemenliğine ve bağımsızlığına olan bağlılığı vurgulanarak, zalimlere karşı mazlumların yanında durulacağı ifade edildi. Köybaşı'nın özgürlük mücadelesi veren şehitlerin anılmasından rahatsız olmasının, zulme karşı duruş zayıflığını gösterdiği belirtildi.

Atatürk'ün aziz hatırasına saygı

Açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iç siyaset malzemesi haline getirilmesinin ve toplumu kutuplaştırmak için kullanılmasının, büyük bir saygısızlık olduğu ifade edildi. AK Parti, bu tür bir siyaset anlayışını kınadığını belirtti ve yerli ve milli çizgiden ayrılmadan, tarihini doğru bilen ve adaleti savunan yeni nesiller yetiştirme kararlılığını sürdüreceklerini duyurdu.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Son olarak, AK Parti'nin, şehirde ve ülkede hak ettiği Türkiye Yüzyılı'nı yaşatmaya ve haksızlığa karşı dimdik durmaya devam edeceği vurgulandı. Birlik ve beraberlik içinde, ayrıştırmadan, tarih ve coğrafyanın hakikat dinamiklerine sahip çıkarak, ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerinin altı çizildi.