Hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlatılan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, gözaltına alındı.

Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığı ve hakkında “müstehcenlik suçundan” işlem başlatıldığı duyuruldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün X hesabından yapılan paylaşımda, “Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar (toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar) yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Yazılı açıklamada Sonuç’un Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, “Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

📢 Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı yönündeki paylaşımlar ile ilgili BASIN AÇIKLAMASI📢 pic.twitter.com/E3bQTvnBh7 — Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) September 12, 2024