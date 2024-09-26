Yunanistan'da Batı Nil virüsü kaynaklı son bir haftada meydana gelen ölümler, ülke genelinde endişe yarattı. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, son bir hafta içinde 3 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeni vaka sayıları

Yapılan açıklamada, Yunanistan genelinde son bir haftada 12 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği kaydedildi. Bu durum, yılın başından bu yana toplam vaka sayısının 192'ye ulaştığını ortaya koydu. Yetkililer, virüsle ilgili vaka sayısında artış yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Virüs vakalarının en çok görüldüğü bölgeler arasında Larisa, Lefkada, Preveze, Halkidiki, Pella, Pieria, Serez, Rodop, Drama, Meriç, İskeçe, Kavala, Taşoz ve Atina yer alıyor.