Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde her ayın son Pazar günü kurulan ikinci el pazarı, bu hafta vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Yağmurlu havaların ardından güneşli bir günde kurulan pazar, kalabalık nedeniyle adım atmanın zor olduğu anlara sahne oldu.

Piknik ve alışveriş bir arada

Köyceğiz Kaymakamlık binası önünde başlayan tezgahlar, Atatürk Kordonu boyunca uzandı. Pazar tezgahlarında her türlü ürün sergilenirken, alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yiyecek stantları da kalabalıktan payını alırken, güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar göl kenarında piknik yaparak günün tadını çıkardı.

Yeni buluşma noktası

Çocuk oyun parklarında da yoğunluk yaşanırken, ikinci el pazarından alışveriş yapan vatandaşlar, kordondaki işletmelerde dinlenerek günü tamamladı. Havaların ılık olması, hem pazara olan ilgiyi artırdı hem de Köyceğiz’i bir buluşma noktası haline getirdi.