Olay, 25 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinde Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Profesyonel olarak kayak yapan Muharrem Abban, arkadaşlarıyla birlikte yeni açılan bir pisti denemek üzere kayak merkezine gitti. Ancak pistte yaşanan talihsiz bir olay sonucu pisten çıkan genç astsubay ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Abban, tüm çabalara rağmen aynı gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Memleketi Denizli'ye uğurlandı

26 Ocak 2002 doğumlu olan ve 23. yaşına girmesine saatler kala hayatını kaybeden Muharrem Abban'ın cenazesi, Erzincan’daki görev arkadaşları tarafından düzenlenen bir törenle memleketi Denizli’ye uğurlandı. Cenaze, Hilal Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Genç astsubayın ani ölümü, ailesini, arkadaşlarını ve görev yaptığı birlik içerisindeki mesai arkadaşlarını derin bir üzüntüye boğdu.