Kenya'nın batısındaki Mukuku Köyü'nde çarşamba günü büyük bir şaşkınlık yaşandı. Yerel saatle 15.00 sularında, yaklaşık 500 kilogram ağırlığında ve 2,4 metre çapında dev bir metal halka, köyün üzerine düşerek büyük bir gürültüye neden oldu.

Kenya Uzay Ajansı, düşen cismin bir roketin ayrılma aşamasından kalma olduğuna dair açıklama yaptı. Alois Were, cismi inceledikten sonra, bu enkazın muhtemelen bir roket parçası olduğunu söyledi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve köy halkı güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ancak hangi rokete ait olduğu konusunda net bir bilgiye ulaşılamadı.

Uzay enkazları artık daha sık görülüyor

Son yıllarda uzay faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, Dünya atmosferine girerken yanmayan ya da planlanan alanlar dışına düşen uzay enkazlarının sayısı da hızla artıyor. Örneğin, Mayıs 2024'te SpaceX'e ait büyük bir enkaz parçası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine düşerek büyük bir tehlike oluşturdu ancak can kaybı yaşanmadı. Bunun dışında, mart ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan düşen iki kiloluk bir enkaz parçası, Florida'da bir evin çatısına çarpmış ve ev sahipleri NASA'ya dava açmıştı.

Uzay çöplüğü ve uluslararası hukuk sorunu

Kenya'daki olay, uzay çöplüğünün ciddi bir sorun haline geldiğini gözler önüne seriyor. Uzayda giderek artan insan faaliyetleri, bu enkazların karaya düşmesi riskini de artırıyor. Uzay ajansları, bu tür olayların önlenmesi için daha sıkı önlemler almayı planlıyor.