888 Aslan Kapısı günü, yıldızların, astrolojinin ve numerolojinin birleşimiyle hayatımıza yüksek frekansta bir enerji sunacak. Antik Mısır’ın yılın başlangıcı olarak belirlediği bu gün, dilek dilemek, yeni kararlar almak ve içsel bilgeliğimizle buluşmak için mükemmel bir zaman.

Aslan kapısı nedir?

Her yıl 28 Temmuz ile 12 Ağustos tarihleri arasında etkili olan Aslan Kapısı, 8 Ağustos’ta en yüksek noktaya ulaşır. Bu kozmik olay, Güneş’in Aslan Burcu’nda olduğu ve Dünya’nın Sirius yıldızı ile hizalandığı dönemde gerçekleşir. Sirius, gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri olup, antik uygarlıklar tarafından spiritüel güneş olarak kabul edilir. Sirius’un yükselişi, manevi enerjilerin artışını ve yeniden doğuşu simgeler.

88 Aslan Kapısı’nın önemi neler?

888 Aslan Kapısı, yüksek frekanslı enerjilerin kapısını aralar. Bu tarihte, kişisel ve evrensel enerjilerde bir yeniden doğuş yaşanır. Bu yüksek frekansları kabul etmek, ilham almak, bilinç seviyelerini yükseltmek ve yüksek benlik ile iletişime geçmek için kullanılır. Güneş fiziksel bedenlerimizi beslerken, Sirius spiritüel bedenlerimizi destekler, bu nedenle Aslan Kapısı, fiziksel ve spiritüel dünyaları birleştiren bir aydınlanma dönemi olarak görülür.

Numerolojide 8 sayısının anlamı

Numerolojide 8 sayısı, bolluk, başarı ve karmik borçları simgeler. Güç sayısı olan 8, maddi ve manevi birliğin temsilcisi olarak görülür. Sekizinci ayın sekizinci günü olan 08/08 tarihi, bu enerjiyi iki katına çıkarır ve niyetlerimizi gerçeğe dönüştürme fırsatı sunar. 2024 yılı, rakamlarının toplamı ile numerolojik olarak 8’i oluşturur ve bu yıl genişleme, finansal zenginlik ve güç temalarını içerir.

Bu özel günde bunlar yapılabilir

888 Aslan Kapısı, yılın en güçlü kozmik olaylarından biri olarak kabul edilir ve pozitif enerjilerin istekleri gerçekleştirme gücüne sahip olduğuna inanılır. Bu özel günde, arzularınızı kağıda dökmek, dileklerinizi yüksek sesle ifade etmek ve meditasyon yaparak imgeleme teknikleri uygulamak önerilir. Zihninizi temizleyerek gerçek arzularınıza odaklanabilir, pozitif enerjilerle dolu kişilerle vakit geçirebilirsiniz. Bu gün, sizin için yeni fırsatlar ve manevi bir yenilenme getirebilir.