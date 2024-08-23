2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları bugün açıklanıyor. Adaylar, merakla bekledikleri sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Türkiye genelinde yüz binlerce adayın katıldığı 2024 KPSS sınav maratonu, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarıyla tamamlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmayı hedefleyen adaylar, artık sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin sonuçları bugün açıklayacağı belirtilirken, adaylar sabırsızlıkla sonuç ekranına erişim sağlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sonuçlar için geri sayım başladı

ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalara göre, KPSS lisans sonuçları 23 Ağustos’ta açıklanacak. Adaylar, sonuçlara ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki sonuç açıklama ekranından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek. Bu sonuçlar, adayların kamu kurumlarındaki pozisyonlara başvuru yapmaları açısından büyük önem taşıyor. Tercih süreci öncesinde sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, sabah saatlerinden itibaren ÖSYM’nin sitesini sık sık kontrol ediyor.

Tercih süreci başlıyor

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak olan tercih işlemlerine odaklanacak. Bu süreçte, her adayın alacağı puan, tercihlerini doğrudan etkileyecek. Adaylar, sonuçları öğrendikten sonra, tercih kılavuzu doğrultusunda hangi pozisyonlar için başvurabileceklerini değerlendirecek.