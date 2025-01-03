Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2024/2 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

Yerleştirme işlemleri tamamlandı

19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarının belirli kadro ve pozisyonlarına yönelik yerleştirme işlemleri başarıyla tamamlandı.

Sonuçlara nereden erişilebilir?

Adaylar, KPSS-2024/2 yerleştirme sonuçlarına 3 Ocak 2025 saat 11.45 itibarıyla erişebilecek. Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilir.